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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

مدرب حجازي القادم.. بيليتش يقترب من تدريب وست بروميتش

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Evening Standard
الكرواتي سبق له تدريب منتخب بلاده ووست هام يونايتد..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب الكرواتي سلافن بيليتش من تدريب وست بروميتش الإنجليزي في دوري الدرجة الثانية، والذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي.

وبحسب سكاي سبورتس فإن الاتفاق قد تم التوصل إليه من جانب الطرفين بالفعل.

وسبق لبيليتش -50 عاماً- اللقاء مع مسئولي النادي قبل بضعة أيام خلال المفاوضات.

ويأتي ذلك بعد قرار النادي بعدم التجديد للمدرب المؤقت الحالي جيمي شان.

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يذكر أن بيليتش درب منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، حيث قادهم إلى ربع نهائي يورو 2008، فيما تولى قيادة وست هام يونايتد في إنجلترا، حيث حقق معه المركز السابع في موسمه الأول.

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