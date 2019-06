مدرب حجازي القادم.. بيليتش يقترب من تدريب وست بروميتش

أحمد أباظة فيسبوك تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب الكرواتي سلافن بيليتش من تدريب وست بروميتش الإنجليزي في دوري الدرجة الثانية، والذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي.

وبحسب سكاي سبورتس فإن الاتفاق قد تم التوصل إليه من جانب الطرفين بالفعل.

وسبق لبيليتش -50 عاماً- اللقاء مع مسئولي النادي قبل بضعة أيام خلال المفاوضات.

BREAKING: Slaven Bilic is close to agreeing a deal to become West Brom's new head coach, Sky Sports News understands.