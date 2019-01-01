مدرب حتا يتحدث عن مواجهة الشارقة وإمكانية الفوز

كونتيس يؤكد مقدرة فريقه على تحقيق الفوز على الشارقة

تحدث كريستوس كونتيس، المدير الفني لفريق حتا الإماراتي، عن مواجهة الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري الخليج العربي.

ويحل الشارقة ضيفًا ثقيلًا على حتا، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الخميس، حيث يسعى الفريق في انتزاع الثلاثة نقاط.

وأكد كونتيس المدير الفني لحتا أنهم يرغبون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري الموسم الماضي، ويسعوا لتحسين مركزهم في الدوري.

وقال: "هدفنا الفوز على فريق الشارقة والبقاء في دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم الحالي، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم هذا".

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وأضاف: "الشارقة فريق قوي للغاية مثل فريق العين، وسوف نلعب من أجل الفوز أمامه في مباراة اليوم".

ويحتل حتا المركز الحادي عشر في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 4 جولات حيث حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في مباراة وتلقى هزيمتين وجمع 4 نقاط.