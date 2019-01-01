مدرب جنوب إفريقيا: نسعى للفوز على مصر مثل المنتخب الأول

مصر تواجه جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

تحدث ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، عن مواجهة نظيره المصري في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في ستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات حيث فاز على مالي وغانا والكاميرون على التوالي في الـ3 مباريات.

وقال نوتواني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نستمد رغبتنا في الفوز على مصر، من فوز المنتخب الأول على الفراعنة في البطولة الماضية، ولكنهم أفضل بدنيًا وفنيًا".

وأضاف: "سنغير طريقتنا في اللعب بعد الدفاع أمام نيجيريا وزامبيا، يجب علينا الهجوم لأننا لابد أن نفوز لنتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ودفاعنا قادر على التعامل مع هجوم المنافس".

وتابع: "المواجهة الودية أمام مصر قبل البطولة قد استفدنا منها بالكثير، ولست خائفًا من امتداد المباراة إلى ركلات الترجيح حال التعادل في الوقت الأصلي والإضافي".

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واختتم نوتواني تصريحاته قائلًا: "أتمنى السير قدمًا على خطى المنتخب الأول لجنوب إفريقيا وتحقيق الفوز على مصر وإقصائه من البطولة والتأهل إلى الأولمبياد".

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره جنوب إفريقيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.