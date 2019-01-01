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مدرب توتنهام السابق: من الصعب أن يرفض إيركسين ريال مدريد

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Getty Images
تيم شيروود المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير يؤكد أن رحيل كريستيان إيركسين لصفوف نادي ريال مدريد يعد مسألة وقت.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد تيم شيروود المدير الفني لفريق الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير أن رحيل اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسين عن صفوف النادي يعد مسألة وقت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شيروود وأكد خلالها أنه من الصعب للغاية لأي لاعب أن يرفض نداء ريال مدريد، مشيدًا بقدرات إيركسين الفنية.

وقال شيروود: "سأحب أن أرى كريستيان إيركسين يوقع على عقد جديد رفقة توتنهام وأن يكون مستقبله بقميص السبيرز، لكنني لست واثق في إمكانية حدوث ذلك".

وأضاف: "ريال مدريد لا يحتاج سوى لرفع سماعة الهاتف من أجل أن يتمم أي صفقة، بمجرد أن يدق هاتف اللاعب يكون من الصعب بالنسبة له أن يرفض ريال مدريد".

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وأكمل: "أعتقد أن ريال مدريد يريد إيركسين من أجل أن يكون بديل لوكا مودريتش في لقب الملعب، وهو يملك الإمكانيات المناسبة لذلك، ويمكنه اللعب لأي فريق في العالم".

جدير بالذكر أن عقد إيركسين مع فريق توتنهام ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وعدم رحيله في الصيف سيعني رحيله بشكل مجاني في الموسم التالي لو لم يجدد تعاقده.

 

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