مدرب تشيلي: أوروجواي استغلت خطأنا الوحيد وتاباريز تفوق بالخبرة

تعرف على تصريحات رينالدو رويدا بعد فوز أوروجواي على تشيلي في كوبا أمريكا

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أكد رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أنّ فريقه لعب مباراة قوية أمام أوروجواي ولكن الأخير استغل الخطأ الوحيد للفوز.

أوروجواي انتصرت على تشيلي بهدف نظيف وضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وقال رويدا في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة كانت كثيفة وسيطرنا عليها ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة وارتكبنا خطأ جاء منه الهدف".

وتابع: "كنا نهدف للفوز وصدارة المجموعة ولكن أوسكار تاباريز، مدرب أوروجواي، يمتلك خبرة كبيرة جعلته يدير المباراة بأفضل طريقة. الأهم الآن وصولنا إلى ربع النهائي".

واختتم: "كل المواجهات في الدور المقبل صعبة. الآن علينا الحصول على راحة واستعادة جميع المصابين قبل مباريات ربع النهائي".

جدير بالذكر أنّ أوروجواي ضربت موعدًا مع بيرو في ربع النهائي بينما يصطدم تشيلي بكولومبيا.