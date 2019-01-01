مدرب بيرو يتابع كاريلو "الهلال" من أجل كوبا أمريكا 2019

كاريلو يقدم مستويات مميزة مع الهلال منذ بداية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حضر الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، مواجهة الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري، في كأس زايد للأندية الأبطال.

وحقق الهلال فوزًا هامًا على الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على ملعب "جامعة الملك سعود".

وتواجد جاريكا في مدرجات مواجهة الهلال والاتحاد السكندري لمتابعة أندريه كاريلو لاعب الزعيم، والذي يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم.

ويستعد المنتخب البيروفي لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019، والتي ستقام في البرازيل حيث يسعى المدرب في تحضير منتخب قوي للمنافسة على اللقب.

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وتعاقد الهلال مع كاريلو منذ بداية الموسم الجاري، بعد زيادة عدد الأجانب قادمًا من الدوري البرتغالي من بنفيكا، ليدعم صفوف الزعيم المتصدر للدوري.