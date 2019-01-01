الانتقالات
الانتقالات

مدرب بيرنلي يؤكد مجيء كراوتش ورحيل فوكس

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كراوتش -38 عاماً- سجل هدفاً وحيداً هذا الموسم في التشامبيونشيب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد شين دايش المدير الفني لبيرنلي انضمام بيتر كراوتش مهاجم ستوك سيتي إلى صفوف فريقه، مع انتقال سام فوكس إلى الجانب الآخر.

 

وقال دايش:"نحن فخورين بسام وما قدمه لهذا النادي، وكما حدث سابقاً اللاعبين يرحلون".

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وأضاف:"فوكس لم يلعب كثيراً هذا الموسم كما كان يريد، وأنا أتفهم ذلك".

على الجانب الآخر قال عن كراوتش البالغ من العمر 38 عاماً:"بالنسبة لبيتر، لديه التعطش للمجيء هنا وترك البصمة".

يذكر أن كراوتش سجل هدفاً واحداً هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية "التشامبيونشيب" مع ستوك سيتي.

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