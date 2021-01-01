مدرب بيراميدز السابق: طالبت جوارديولا بمالي، ومارادونا أكمل من ميسي!

ريكاردو لافولبي المدير الفني الأسبق لبيراميدز المصري ومنتخب المكسيك يتحدث عن تكتيك جوارديولا "المكرر"، وميسي "الأقل" من مارادونا.

كشف ريكاردو لافولبي المدير الفني الأسبق لبيراميدز المصري، عن تفاصيل لقاء سابق له مع بيب جوارديولا، طالب المدرب الإسباني من خلاله بـ 200 يورو، قيمة الذهاب لمشاهدة برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لافولبي، وأكد خلالها أن جوارديولا لم يضف جديدًا في كرة القدم، وتطرق للحديث عن المقارنة الدائمة بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا.

وقال لافولبي: "ذهبت لجوارديولا في مؤتمر صحفي وطلبت منه إعادة ثمن تذكرتي، كان جابي ميليتو بجواره".

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وأضاف: "ما رأيته من جوارديولا لم يكن بالجديد بالنسبة لي، من قبله كان هناك من قللوا المساحات بذلك الشكل، ويبدو أن الجميع نسى أن مينوتي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين بتلك الطريقة".

وأردف: "لم أفهم سبب عدم تعويض تشافي وإنييستا في برشلونة، لقد ضلوا الطريق، لماذا يتغيرون بتلك الطريقة".

وأكمل عن ميسي: "هو الأفضل في الوقت الحالي، لكن مارادونا كان أكثر كمالًا، كان مذهلًا ويمرر الكرات ولديه شخصية فردية، لكن المشكلة أن الأرجنتين لم تلعب لليونيل مثلما لعبت لدييجو قط".

وتطرق للحديث عن مواجهته للبرازيل مع المكسيك: "ما قلته للاعبي فريقي أننا سنفوز ليس لأننا الأفضل، لكن لأن فريق رونالدينيو وكاكا كسول للغاية".

جدير بالذكر أن لافولبي لا يدرب منذ نوفمبر الماضي عندما أقيل من تدريب تولكا الميكسيكي بسبب سوء النتائج.