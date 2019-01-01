مدرب بريشيا يكشف عن سلبيات واقعة الإساءة العنصرية ضد بالوتيلي

الواقعة التي ستكون حديث الشارع الإيطالي في الساعات القادمة

أصر المدير الفني لنادي بريشيا أوجينيو كوريني، على أن واقعة الإساءة العنصرية التي تعرض لها مهاجمه ماريو بالوتيلي من قبل مشجعي هيلاس فيرونا، أثرت بشكل سلبي على أحداث المباراة.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة لعدة دقائق، بعد تهديد سوبر ماريو بمغادرة المباراة، لولا نصائح العقلاء ليتراجع في النهاية عن قراره، وينجح في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام مضيفه، في اللقاء الذي خسره الصاعد حديثًا لجنة كرة القدم بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة قال كوريني "ماذا حدث مع بالوتيلي؟ لقد سمع شيئًا في المدرجات، لكن زملائه تعاملوا مع الموقف بشكل جيد بطمأنته وتهدئته مرة أخرى".

وأضاف "لاحظ الحكم ما حدث وبناء عليه قام بإيقاف المباراة، ومنذ تلك اللحظة أصبحت المواجهة أكثر صعوبة، ولُعبت في أجواء غريبة، لكننا نعتقد أننا بذلنا كل ما في وسعنا للعودة إلى المباراة".

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وختم حديثه عن النتيجة "أظهرنا ردة فعل لا بأس بها بعد تأخرنا في النتيجة 2-0، وبعد هدف بالوتيلي فعلنا كل شيء لتسجيل هدف التعادل، لكن لسوء الحظ خرجنا من المباراة بلا نقاط، وكنا نعرف أن فيرونا سيكون خصمًا صعبًا على ملعبه، وندمنا الوحيد أن منافسنا لن يخلق إلا بعض الفرص النادرة".