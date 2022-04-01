مدرب بريست: بلايلي لم يعد من الجزائر ولا يرد على اتصالاتنا

كشف ميشال دير زكاريان، المدير الفني لفريق نادي بريست الفرنسي، عن عدم عودة الجزائري يوسف بلايلي من بلاده، بعد انتهاء مشاركته مع محاربي الصحراء.

منتخب الجزائر أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعد خسارته أمام الكاميرون على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد، بالرغم من فوزه ذهابًا بهدف دون رد، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

زكاريان قال خلال المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فريقه أمام مونبيلييه: "لم نتمكن من الوصول إلى يوسف بلايلي، ولم يعد إلى بريست حتى الآن".

مدرب بريست تابع: "نحاول الاتصال باللاعب الجزائري، ولكن لا يوجد أي رد منه، وكنا ننتظر عودته خلال الساعات الماضية ولكن هذا لم يحدث".

واختتم مدرب الفريق الفرنسي تصريحاته، مشددًا على أنه أقل ما يمكن أن يفعله يوسف بلايلي، هو الاتصال بمسؤولي النادي، ولكن هذا لم يحدث.

وربطت بعض الجماهير الجزائرية مسألة عدم عودة يوسف بلايلي إلى فرنسا، بإمكانية إعادة مباراة الجزائر أمام الكاميرون، بعد تقدم الاتحاد الجزائري بطلب لنظيره الإفريقي بضرورة إعادة اللقاء بسبب الأخطاء التحكيمية.

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ويستعد بريست لمواجهة نظيره مونبيلييه الفرنسي، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والمقرر لها يوم الأحد القادم.