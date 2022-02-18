مدرب برشلونة السابق هو الأقرب لخلافة سيميوني

يحصل دييجو سيميوني على الدعم الكامل من إدارة أتلتيكو مدريد، ولكن هذا لم يمنع من التفكير في البدائل بحالة رحيله.

العديد من الانتقادات تم توجيهها نحو المدرب الأرجنتيني الفترة الأخيرة، بسبب تخبط الفريق على كل المستويات.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه لا توجد شكوك حول سيميوني في أتلتيكو، والكرة الآن في ملعبه من أجل تقرير مصيره.

هل يرحل سيميوني؟

الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن إدارة أتلتيكو تقدر كثيرًا ما قدمه للنادي على مدار السنوات الماضية، لذلك سيكون هو الوحيد الذي يقرر موعد رحيله.

وأوضحت أن أتلتيكو حدد هدفه الرئيسي من الموسم الحالي، بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإسباني.

ومن المقرر بعدها أن يتعاقد النادي مع لاعبين جدد لدعم الفريق، من أجل تصحيح الأخطاء والمضي قدمًا ونسيان الماضي.

وتم الإصرار على استمرار الأرجنتيني حتى نهاية عقده، مع منحه الثقة الكاملة في تصحيح الأوضاع مثلما فعل في المواسم السابقة.

ما هي الخيارات المتاحة في حالة رحيله؟

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق هو المفضل لدى إدارة أتلتيكو حسبما أكد الصحيفة الإسبانية في تقريرها.

ويأتي ذلك بسبب أسلوب لعب فالفيردي وخبرته الطويلة في الدوري الإسباني من خلال العمل مع أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

وهناك أيضًا بعض الأسماء المحتملة، مثل مارسيلو جاياردو، ستيفانو بيولي مدرب ميلان، سيموني إنزاجي مدرب إنتر والبرتغالي جورج جيسوس.

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