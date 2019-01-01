مدرب بترو أتلتيكو يتحدث عن مواجهة الزمالك "الأوروبي"

مواجهة قوية بين الزمالك وبترو أتلتيكو بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث بيتو بيانكي، المدير الفني لبترو أتلتيكو الأنجولي، عن مواجهة فريقه للزمالك، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره بترو أتلتيكو، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، على ملعب "برج العرب".

وقال بيانكي في تصريحات لموقع "فيلجول": "المباراة أمام الزمالك في غاية الصعوبة، لأن الفريق يمتلك لاعبين رائعين خاصًة في الهجوم".

وأضاف: "الزمالك يلعب كرة بطابع أوروبي بخلاف عن الكرة الإفريقية، ولكن لدينا الكثير من الخطط التي ستجعلنا نحارب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع بيانكي: "الحضور الجماهيري سيضع ضغطًا على لاعبي الزمالك، بسبب رغبتهم في تحقيق الفوز بسبب النتائج في نفس البطولة".

واختتم المدرب البرازيلي: "المجموعة متوازنة والمتأهلين سيتم تحديدهم في الجولات الأخيرة من هذا الدور، وحصد النقاط هام للغاية".

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ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته بالكونفدرالية بنقطة وحيدة بعد مباراتين بالهزيمة أمام جورماهيا الكيني والتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري.