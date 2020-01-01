مدرب باختاكور: كورونا أوقف حياة الجميع.. ونتطلع لمواجهة الهلال

فيروس كورونا تسبب في تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا

تحدث شوتا أرفيلادزه المدير الفني لباختاكور الأوزبكي، عن مواجهة الهلال السعودي، المقرر لها في دوري أبطال آسيا بدور المجموعات.

منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

وقال أرفيلادزه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "خلال النسخة الحالية، تواجدنا في دوري الأبطال بمجموعة صعبة للغاية".

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وأضاف مدرب باختاكور الأوزبكي: "وقعنا بالمجموعة مع الهلال السعودي بطل النسخة الماضية، وفي الوقت الحالي نتطلع لمواجهته خلال الفترة المقبلة بعد استئناف المنافسات".

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وتابع أرفيلادزه تصريحاته قائلًا: "الله وحده يعلم متى ستلعب المباراة، سننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فيروس كورونا أوقف حياة الجميع".

وحقق باختاكور الأوزبكي الفوز على كلًا من شباب الأهلي وشاهر خودرو الإيراني، خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.