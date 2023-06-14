مدرب إنتر السابق يتحدث عن عرض النصر ويتساءل ساخرًا: تظنون أن كريستيانو رونالدو سيستمر هناك؟!

زهيرة عادل
Crstiano-Ronaldo(C)GettyImages
كريستيانو رونالدوM. Lucescuالنصردوري روشن السعودي

يبدو أن النصر سيعاني في ملف المدير الفني الجديد للفريق

بعد فترة من ترديد اسمه بقوة لتدريب نادي النصر السعودي، خرج الروماني ميرسيا لوشيسكو؛ المدير الفني الأسبق لإنتر الإيطالي والحالي لدينامو كييف الأوكراني، للحديث عن العرض السعودي.

العالمي يبحث عن مدرب أجنبي جديد بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا قبل نهاية الموسم الماضي، والاعتماد على مدرب فريق الشباب دينكو إيليتشيتش في بقية الموسم، ليضيع لقب دوري روشن السعودي على الفريق.

وقال لوشيسكو، خلال حواره مع صحيفة "توتو ميركاتو": "لم أرفض عرض النصر، هذا غير صحيح، لأنني لم أتلق عرضًا رسميًا بالأساس، لكن لو كان قد حدث، كنت سأرفض على كل حال، أما قبل خمس سنوات، فقد حاول النصر التعاقد معي بالفعل".

وبسؤاله عن كيفية التفريط في فرصة تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، علق الروماني: "هل أنت مقتنع أنه سيبقى؟، هو يحتاج للبطولات، وإذ لم ينجح الفريق في الفوز، فلن يستطيع تحمل الموقف".

رونالدو خرج بخفي حنين بالفعل الموسم الماضي، إذ بدأ مسيرته بوداع كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي، ثم تبعه وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نفسه، وأخيرًا احتلال الوصافة في دوري روشن خلف الاتحاد؛ البطل، بفارق خمس نقاط.

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