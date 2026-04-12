مدرب أياكس غارسيا: «إذا فعل ذلك، فسيصبح لاعبًا رائعًا»

يعرب أوسكار غارسيا عن سعادته بقرار جورثي موكيو ربط مستقبله بنادي أياكس. وقال مدرب النادي الأمستردامي في حديثه مع ESPN، بعد فوز أياكس بنتيجة 3-0 على فريق هيراكليس ألميلو المتذيل للترتيب: «كانت تلك فترة مضطربة بالنسبة له».

كان المدرب الإسباني صريحًا بشأن موكيو بعد أدائه في ألميلو. "لقد رأيته يلعب مباريات أفضل من قبل. ليس من السهل التعامل مع كل ما حدث قبل أن يوقع جورثي. لم تكن هذه الفترة سهلة بالنسبة له."

وأضاف على الفور: "لكن إذا تطور كما نتوقع، فسيصبح لاعباً رائعاً"، حيث يرى غارسيا إمكانات هائلة في لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً.

فاز أياكس في النهاية بنتيجة 0-3 في الزيارة إلى هيراكليس. ومع ذلك، فإن غارسيا ليس راضياً تماماً ويؤكد أن فريقه كان بإمكانه تحقيق المزيد. "أهدي هذه الفوز إلى المشجعين الذين سافروا معنا. هذا مهم جداً بالنسبة لنا."

ووفقًا للمدرب الإسباني، بدأ الضيوف المباراة والشوط الثاني بقوة. "لكن كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف"، كما قال غارسيا للاعبيه.

كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 81 بمثابة وصمة عار على فوز أياكس. فقد أسقط المدافع الياباني ليكوينسيو زيفويك أرضًا، مما دفع الحكم مارتن فان دن كيركوف إلى طرده مبكرًا.

"أعتقد أن الأمر كان 50/50"، قال مدرب أياكس بحسرة. "في النهاية، أنا سعيد بعدماستقبال أي أهداف، وأعتقد أن الحكم اتخذ القرار الصحيح. لأن هيراكليس لم يسجل أي هدف."