مدرب أوكرانيا يكشف موقف بلاده من كأس العالم بعد أزمة روسيا

رفض ألكسندر بتراكوف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، الاستسلام والتفريط في حلم منتخب بلاده بالوصول إلى كأس العالم القادم، على حساب اسكتلندا، بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

واشتعلت الأزمة في الساعات الأولى من صباح اليوم أزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تقوم بعض القوات الروسية بعمليات عسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وقال بتراكوف في المدير الفني في تصريحات صحفية: "في الوقت الحالي علينا أن نتحد، وندعم بعضنا البعض ونؤمن بجيشنا ودولتنا".

وتابع: "أبلغ من العمر 64 عامًا، لقد عشت في كييف طيلة حياتي، أنا هنا ولن أذهب إلى أي مكان ومستعد لمساعدة بلدي بقدر الإمكان".

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الأوكراني نظيره اسكتلندا، في نصف نهائي المسار الأول من الملحق المؤهل لكأس العالم 2022.

وأضاف: "الرياضة في مثل هذه اللحظات لا تصبح أمرًا هامًا، الشيء الرئيسي هو الحياة والسلام والهدوء للناس، ولكن سنواصل الاستعداد للمباريات الحاسمة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم".

وأكمل: "جميع اللاعبين يفخرون بتمثيل أمتنا العظيمة، نحن لا نستسلم نحن نفكر في أوكرانيا ونعيش في أوكرانيا المجد لأوكرانيا".

جدير بالذكر أنه تم تعليق عودة الدوري الأوكراني، بسبب الأحداث الحالية والتي كان من المنتظر استئنافه يوم غد الجمعة، بعد نهاية عطلة الشتاء.