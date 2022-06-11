مدرب إنجلترا عن غياب الجمهور ضد إيطاليا: أشعر بالخجل

إعادة لنهائي أمم أوروبا ولكن بدون جمهور

ناقش مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت مباراة فريقه المقبلة ضد إيطاليا لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، ومسألة لعبها خلف الأبواب المغلقة.

وسيقام اللقاء على ملعب "مولينو" الخاص بوولفرهامبتون بحضور مجموعة من الأطفال فقط في ظل معاقبة إنجلترا بلعب مباراتين دون جمهور، أحد تلك المباراة عقوبتها معلقة.

وتأتي العقوبة على إثر أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية لأمم أوروبا الماضية على ملعب "ويمبلي" بين نفس الفريقين، واقتحام الجماهير الإنجليزية للملعب.

ماذا قال ساوثجيت عن المباراة؟

وتحدث المدير الفني في المؤتمر الصحفي للقاء عن الملابسات الخاصة باللعب خلف أبواب مغلقة: "إذا كان الأمر مخجلاً، فهو لإنجلترا كبلد، الكثير ممن تسببوا بالمشكلة في الأساس أشك أنهم مشجعين للكرة".

وأكمل: "تحدثنا كثيراً عن الأمر، خصوصاً بعد النهائي وعند صدور العقوبة، معظم الجمهور الذي سافر معنا لألمانيا كان رائعاً وتعامل بشكل منظم".

وفي سياق آخر، علق ساوثجيت عن اختياراته الفنية للمباراة: "الجميع يمكن أن يشارك، يجب أن نفكر في بضعة أمور، جاهزية الفريق أولاً، هي مباراة من أعلى طراز ويمكن لبعض اللاعبين اللعب لأن مشاركتهم في مباريات معينة فقط لن يكون ملائماً للحكم عليهم".

يذكر أن إنجلترا خطفت تعادلاً من ألمانيا بهدف لكل جانب في آخر اللقاءات، وقبلها خسرت من المجر بهدف نظيف، لتتذيل ترتيب المجموعة التي تتصدرها إيطاليا برصيد 4 نقاط.

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