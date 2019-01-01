مدرب اليمن: لسنا مرشحين للفوز على العراق

المدرب السلوفاكي يرى أن اليمن ليست مرشحة للفوز على العراق، ولكنه يعمل على الخروج بنتيجة طيبة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد السلوفاكي يان كوتشيان، المدير الفني للمنتخب اليمني، على أن المنتخب العراقي يمتلك شخصية مميزة، قبل مواجهته غدٍ السبت.

اليمن سيواجه العراق مساء غدٍ السبت، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس أمم آسيا، المقامة في دولة الإمارات حتى أول فبراير المقبل.

كوتشيان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "العراق منتخب جيد، وغير طريقة لعبه في مباراة فيتنام، وحول تأخره إلى انتصار".

خوان بيتزي : "إن استمر المنتخب بهذا المستوى الذي ظهر به أمام كوريا الشمالية، فإنه سيكون من الصعب على أي منتخب آخر أن يهزمه".🇸🇦💪



(@SaudiNT :📸) pic.twitter.com/AIxB86i7hp — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 11, 2019

المدرب السلوفاكي تابع: "هدفي الخروج من المباراة بنتيجة طيبة، ويجب الحفاظ على الأمل الأخير في التأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا".

واختتم المدير الفني لمنتخب اليمن تصريحاته قائلًا: "نحن لسنا الفريق المرشح للفوز في مباراة الغد، ولكن سنعمل على تحقيق الانتصار".

المنتخب اليمني خسر أول مباراة أمام إيران بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، في المجموعة الرابعة.