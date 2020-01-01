مدرب الوداد: نشعر بخيبة أمل ولكن لن نستسلم أمام الأهلي

مدرب الوداد المغربي يتحدث عن الخسارة أمام الأهلي.

عبر الأرجنتيني ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عن خيبة أمله الكبيرة، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على الوداد البيضاوي بهدفين دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.

مدرب الوداد قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة، والسبب فيها هو ضغط المباريات قبل لقاء نصف النهائي، وكان لدينا 3 لاعبين غير جاهزين للمشاركة في المباراة".

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جاموندي تابع: "لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، ولكن ارتكبنا خطأ قاتل تسبب في الهدف الأول، ولم نسجل ركلة الجزاء، وصلنا إلى نصف النهائي ونحن نعاني من الإرهاق، وتلك الفترة صعبة جدًا علينا".

ميجيل أردف: "لن نستسلم، وسنجمع قوانا ونخوض مباراة الإياب بكل قوة، والأمل ما زال قائمًا، الوداد فريق كبير وعلى اللاعبين أن يرسلوا رسالة للجميع أننا لن نستسلم".

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ويحل الوداد ضيفًا على الأهلي بالقاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.