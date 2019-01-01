مدرب الهلال يحتفظ بتشكيله أمام الأهلي

مواجهة قوية بين الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي ينوي بدء مواجهة أهلي جدة بنفس تشكيل الذهاب.

وكان الهلال قد حقق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب "الجوهرة المشعة".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي ينوي عدم إجراء أي تغيير على تشكيل الزعيم.

وأشارت التقارير أن المدير الفني للهلال طالب اللاعبين بعدم التسرع، والتركيز والهدوء ونسيان نتيجة الذهاب الكبيرة لتأكيد الصعود.

واستبعد رازفان لوشيسكو من حساباته خلال مباراة الأهلي خوفًا من عودة الإصابة وأن اللاعب سيبدأ في مباراة أبها بالدوري السعودي.