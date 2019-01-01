مدرب الهلال يجد الحل لمعضلة غياب البريك أمام الأهلي

المدرب الألماني يقوم ببعض التعديلات لحل أزمة غياب ظهيره الأيمن أمام الأهلي

كشفت تقارير سعودية عن خطة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، لحل معضلة غياب مدافعه الأيمن محمد البريك، في سهرة الثلاثاء التي ستجمع فريقه الهلال بمواطنه الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مدرب الزعيم ينوي الاعتماد على الشاب اليافع محمد الدوسري في مركز الظهير الأيسر للمرة الأولى على حساب حسن كادش، وفي المقابل سيبدأ بياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن، لتعويض البريك.

وقال التقرير، إن المدرب الروماني تعمد إخفاء أوراقه وملامح تشكيلته الأساسية في تدريبات الأمس، مكتفيًا ببعض الإحماءات الخفيفة، قبل أن يشرح للاعبيه أفكاره التكتيكية التي سيتم تطبيق أمام الفريق الأهلاوي.

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وكان البريك قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته في التدريبات الاستعدادية للقمة الآسيوي، على إثرها تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، لكن بنسبة كبيرة سيكون لائقًا لمباراة الإياب التي سيستضيفها ملعب "جامعة الملك سعود" مساء الثلاثاء المقبل.