مدرب النصر القادم .. 3 أسماء جديدة وكشف قيمة التعاقد

تعرف على آخر تطورات اختيار مدرب جديد لنادي النصر

كشفت تقارير صحفية، عن دخول 3 أسماء جديدة في سباق التعاقد مع مدرب جديد، يتولى مهمة تدريب فريق نادي النصر، خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس الذي تمت إقالته مؤخرًا.

النصر قرر إقالة مينيزيس، بعد الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من هم الأسماء الجديدة التي دخلت ترشيحات تدريب نادي النصر؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع البرتغاليين آبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، ومواطنه باولو مانويل سوزا، مدرب منتخب بولندا.

كما دخل نادي النصر في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني السابق لشباب الأهلي الإماراتي وبيراميدز المصري، لتدريب فريق النصر.

أروابارينا وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النصر، خاصة وأنه ليس مرتبط حاليًا بأي فريق، بالإضافة إلى أنه يرى أن العرض مناسبًا له خلال الوقت الحالي.

كم تبلغ قيمة التعاقد مع المدرب الجديد لنادي النصر؟

وأكدت الصحيفة على أن نادي النصر رصد مبلغ يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار، في حال نجاح التفاوض مع أحد المدربين الثلاثة، وذلك من أجل إتمام التعاقد.

نادي النصر رصد هذا المبلغ، من أجل إقناع مدرب عالمي يستطيع تحقيق طموحات وأهداف النادي الأصفر خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن كان النصر قد عرض مبلغ 24 مليون لمدة 3 أعوام على الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، ولكنه رفض العرض، وأصبحت الخيارات بين الثلاثي "فييرا وسوزا وأروابارينا".

لماذا يصارع نادي النصر الوقت للتعاقد مع مدرب جديد؟

نادي النصر يسعى للتعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت، من أجل التعرف على جميع لاعبي العالمي خلال الفترة المقبلة، قبل الارتباطات المهمة للفريق.

النصر يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر القادم، في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي يهدف العالمي لتحقيقها لأول مرة في تاريخه.

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