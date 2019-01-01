مدرب النجم الساحلي: سيكون لنا وجه آخر في سوسة

هل يعوض النجم الساحلي خسارته في تونس ويتأهل للنهائي؟

متابعة - عبده الليثي

أكد الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، على أن المباراة كانت صعبة على فريقه وعلى منافسه الزمالك.

الزمالك فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

لومير قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نتيجة التأهل لم تحسم بعد، والمباراة كانت قوية تكتيكيًا وفنيًا".

"بالدم والروح.. أفريقيا مش هتروح"

جماهير الزمالك تعرف جيدًا صعوبة مباراة العودة أمام النجم الساحلي 🔴⚪️#الزمالك_النجم_الساحلي #أفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LeJ3mHiEjF — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

ويرى المدرب الفرنسي أن ورقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، لم تحسم حتى الآن، بين النجم الساحلي والزمالك.

المدرب الفرنسي تابع: "يجب علينا أن نخوض مباراة العودة في سوسة بعقلانية، وسيكون للنجم الساحلي وجه آخر في تونس".

النجم الساحلي يحتاج للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.