مدرب المصري يوضح الفارق بين الأهلي وبيراميدز والزمالك

المصري فاز على الزمالك وخسر من الأهلي وتعادل مع بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على أن مواجهة ثلاثي المقدمة الأهلي وبيراميدز والزمالك بالدوري، كان لكلًا منهم طابع خاص.

جلال قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك فريق جيد ومعروف، ومن السهل إيقاف لاعبيه، ويعتمد على طريقة واحدة، وغياب أحد لاعبيه يؤثر على أداء الفريق".

مدرب المصري تابع: "الأهلي يمتلك لاعبين جيدين، ولكن الفوارق ليست كبيرة، وما حسم مواجهتنا أمامه هي بعض الألعاب الفردية للاعبيه".

إيهاب جلال: #بيراميديز لم يقدم أداءًا جيدًا أمامنا، وهناك العديد من الفرص سنحت لمهاجمنا محمود الوادي ولكنه لم يستطع التسجيل.🗨️ pic.twitter.com/sEvVvNnQc0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

إيهاب جلال أردف: "بيراميدز مختلف عن الأهلي والزمالك، لأنه يمتلك لاعبين كبار وطريقة لعبهم دفاعية أكثر من هجومية".

واختتم مدرب المصري تصريحاته قائلًا: "الزمالك أهدر العديد من النقاط، ونتيجة مباراتنا أمامه لن تكون السبب الرئيسي في خسارته اللقب إن حدث ذلك".

بيراميدز تعادل مع المصري بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.