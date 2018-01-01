مدرب القطن: سنحسم التأهل على حساب الإسماعيلي

المدير الفني للقطن الكاميروني، يتمسك بأمل الصعود على حساب الإسماعيلي لدور المجموعات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيرتين إيبويلي، المدير الفني لفريق القطن الكاميروني، على أن فريقه مازال يمتلك الأمل في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة من الإسماعيلي.

الإسماعيلي حقق الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

إيبويلي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "سنحسم الصعود على حساب الإسماعيلي، عندما نواجهه الأسبوع المقبل".

ميدو على رأس الإدارة الفنية للوحدة السعودي 🔴🧐 pic.twitter.com/CAd8QD8Jd7 — جول مصر (@goaleg) December 16, 2018

وتابع "الإسماعيلي يمتلك عناصر شابة تقدم أداء رائع، ولكن سنحقق الانتصار عليهم الذي يؤهلنا بدوري الأبطال".

المدير الفني للقطت اختتم تصريحاته قائلًا "سنرى في مباراة العودة، من سيكون قادرًا على حسم الصعود إلى الدور التالي من البطولة".

الإسماعيلي سيكون مطالبًا بتفادي الخسارة بفارق هدفين، من أجل التأهل مباشرة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.