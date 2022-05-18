مدرب الفيحاء متوعدًا الهلال: سنظفر بكأس الملك

تحدث المدرب الصربي فوك رازوفيتش؛ المدير الفني لفريق نادي الفيحاء، عن استعدادات فريقه لمواجهة الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء يباغت الهلال في نهائي كأس الملك

الهلال يواجه نظيره الفيحاء مساء غدٍ الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، من أجل تحديد بطل كأس الملك.

ويسعى الهلال للحصول على بطولة كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب، وذلك خلف الأهلي المتصدر بـ13 بطولة.

بينما يريد الفيحاء أن يباغت الهلال ويحقق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، ليكون إنجازًا تاريخيًا للجيل الحالي للفريق.

ماذا قال مدرب الفيحاء عن نهائي كأس الملك؟

المدرب الصربي قال خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس الملك: "فخور بوصول فريقي إلى النهائي الأغلى برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشريف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وستكون مباراة رائعة بين الفيحاء والهلال".

وتابع: "استحقينا الوصول إلى المباراة النهائية، عطفًا على المستويات التي قدمناها في كل مواجهة حتى مباراة الغد، ونحترم منافسنا ونعلم جيدًا أن الهلال فريق محترم فنيًا ويمتلك جماهيرية كبيرة، ونحن على أتم الجاهزية لمواجهته".

وواصل: "حضرنا الفريق فنيًا وبدنيًا وذهنيًا لخوض هذه المواجهة، وسنبذل كل ما لدينا للظفر بالكأس الغالية، سنلعب غدًا من أجل الفوز، لأن مباريات النهائيات مختلفة ولا تقبل سوى الفوز".

واختتم رازوفيتش تصريحاته قائلًا: "ستشاهدون طريقة لعبنا في الملعب غدًا، ونحن تعاملنا في ظروف الغيابات التي تعرضنا لها بالشكل المطلوب، ولدينا البديل الجاهز دائمًا".

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