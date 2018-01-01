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مدرب العين: لم نواجه فريقًا بحجم ريفربليت من قبل وأثق في تخطيه

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المدير الفني لفريق العين، يتحدث عن مواجهة ريفربليت في نصف نهائي مونديال الأندية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، على أنه يمتلك ثقة في قدرة فريقه على كتابة التاريخ، في مواجهة ريفيربليت الأرجنتيني.

العين سيلتقي مساء غدٍ الثلاثاء فريق العين الإماراتي، في دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في الإمارات.

ماميتش أضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: "استطعنا تقديم أداء جيد في المونديال، ولكن لم نكتفي بهذا الأمر".

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المدرب الكرواتي تابع "يفير بليت فريق كبير وعريق، ولديه لاعبين على مستوى عالي، ومصادر خطورته كثيرة، ولا أعتقد أننا واجهنا فريق بهذا الحجم في أي بطولة رسمية".

المدير الفني للعين اختتم حديثه قائلًا "يجب علينا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولم استقر حتى الآن على التشكيل الذي سأخوض به المباراة، ولكنني أثق في لاعبي فريقي على أرض الملعب".

العين تخطى الترجي التونسي في مباراة دور الربع نهائي بمونديال الأندية، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

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