مدرب العربي: الحظ تخلى عنا أمام الريان وسنتعلم من الأخطاء للموسم القادم

المدير الفني لنادي العربي يلوم الحظ على خروجه من كأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الأيسلندي هيمير هالجريمسون، المدير الفني لنادي العربي أن تخلي الحظ عن فريقه، هو السبب وراء خروجه من بطولة كأس الأمير، في الدور ربع النهائي.

وودع العربي بطولة كأس الأمير، علي يد الريان بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق.

وقال المدير الفني للعربي في تصريحات عقبت اللقاء: "نحن لم نكن محظوظون اليوم، لقد تخلى عنا الحظ في ركلات الجزاء، وكذلك في أثناء اللقاء لقد ضاعت منا بعض الفرص، ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، وتعرض الريان لحالة طرد، لقد كنا الأخطر في اللقاء، ولكن هم استطاعوا الظهور بشكل جيد، أهنئهم على الفوز والتأهل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد بحثنا عن الانتصار، ولكن لم نستطع تحقيقه، هذه هي كرة القدم، علينا الاستفادة من الأخطاء لتحسين مستوانا في الموسم المقبل".

🔘 مواجهات نصف نهائي كأس أمير قطر 🏆🇶🇦



السد 🆚 الريان

الدحيل 🆚 السيلية pic.twitter.com/EAMMRg4w8o — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

الجدير بالذكر أن الريان الذي تأهل إلى الدور القادم، ضرب موعداً مع السد في نصف النهائي الأول، بينما يلعب السيلية أمام الدحيل في النصف النهائي الثاني.