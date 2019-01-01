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كأس آسيا

مدرب العراق: المقارنة بجيل 2007 يشكل ضغطًا على اللاعبين

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المدير الفني للمنتخب العراقي يكشف سبب غياب ابتسامته الشهيرة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، على أنه يرفض المقارنة بين تشكيل فريقه الحالي، بالجيل الذي حقق كأس أمم آسيا 2007.

المنتخب العراقي سيواجه نظيره القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

كاتانيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "جميع لاعبي المنتخب العراقي يؤدون قصاى جهدهم حاليًا، وأنا هنا منذ فترة قصيرة، ولدي ثقة كبيرة فيهم".

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مدرب العراق تابع: "لا يمكن مقارنة الجيل الحالي، بالمنتخب الذي فاز بكأس آسيا 2007، حيث مر على هذا الأمر 12 عامًا، لأن هذا الأمر يشكل ضغطًا على اللاعبين بضرورة تكرار ما حدث".

ووجه كاتانيتش رسالة إلى لاعبي العراق: "نحن نتعامل في كل مباراة على حدى، وعلى اللاعبين القتال والتقدم ولعب كرة القدم".

وبعد سؤاله عن غياب الابتسامة، قال المدرب السلوفيني: "سأكون سعيدًا إذا أدى جميع اللاعبين عملهم، حيث لا نملك خبرات كبيرة".

المنتخب العراقي هو آخر منتخب عربي يتوج بكأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز بنسخة 2007، عقب التفوق على السعودية في المباراة النهائية.

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