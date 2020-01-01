مدرب الشباب: مواجهة الهلال لن تكون عادية وتحدي شخصي لي

لويس جارسيا يتحدث عن مواجهة الهلال بالدوري السعودي.

يرى الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق نادي الشباب، أن مباراة فريقه الهلال لن تكون عادية، لأنه سيواجه بطل قارة آسيا، ومتصدر الدوري السعودي.

جارسيا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة يوم السبت المقبل، ستكون مهمة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا سنواجه فريق كبير، ويمتلك لاعبين مميزين، والمباراة ستكون جميلة".

المدرب الإسباني تابع: "سنبذل كل ما لدينا، لأن المباراة تعني الكثير بالنسبة لنا، ونحن بصدد مواجهة بطل آسيا، وأفضل فريق بالدوري، وسنخوض مباراة في غاية الصعوبة، ولكننا على أتم الجاهزية، ولدينا القدرة على تجاوز أي فريق، حتى لو كان الهلال".

المدير الفني للشباب أردف: "الشباب متطور وطموحه كبير لتحقيق الانتصارات وحصد أكبر عدد من النقاط، والجميع حريص على إسعاد الجماهير، بعد تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات، وهذا ما يرفع الحافز لدينا".

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لويس جارسيا واصل: "السنغالي ماخيتي ديوب لاعب الشباب الجديد، جاهز للتحدي أمام الهلال، وخاض الكثير مثل هذه المباريات، ونحن جاهزون للتحدي وخطف النقاط".

واختتم مدرب الشباب تصريحاته قائلًا: "الهلال فريق قوي ولكن المباراة تعني الكثير لفريقنا، وتعني الكثير بالنسبة لي على الصعيد الشخصي".

ويواجه الشباب نظيره الهلال مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.