مدرب الشباب: لا نخشى الضغوط وهدفنا الفوز على النصر

لويس جارسيا يتحدث عن الضغوط أمام النصر في الديربي.

أكد الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، على أن الضغوط إن وجدت، ستكون على فريق النصر، قبل مواجهته مساء غدٍ الجمعة.

الشباب سيواجه النصر، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جارسيا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "النصر يعد أحد الطرفين الأقوى هذا الموسم على مستوى الدوري، ولكن هذا لا يعني أننا نعطي للمواجهة أكبر مما تحتاجه".

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المدرب الإسباني تابع: "نحن أمام مباراة مهمة ولمن يجب أن نفكر أكثر فيما ينتظرنا خلال هذه الأيام من استحقاقات أخرى أيضًا".

لويس جارسيا أردف: "لا نخشى من الضغوط خلال تلك المباراة، فهي إن وجدت تقع على المنافس، حيث يفقدون فرصة للحاق بالصدارة حال عدم فوزهم، وكل تلك الأفكار لا تشكل هاجسًا على فريقي".

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واستطرد قائلًا: "كل شيء يسير على ما يرام، سواء التخطيط الإداري أو رغبة اللاعبين، وحرص الجميع على خدمة الفريق".

واختتم جارسيا تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الشباب سيكون منافسًا على لقب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل".

ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 25 نقطة، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.