مدرب الشارقة بعد الهزيمة الأولى: لا يجب هضم حق اللاعبين

أول هزيمة بعد 23 جولة خالية من الهزائم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة رغبته في تناسي خسارة اليوم أمام الوصل في الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإماراتي.

وقال العنبري بعد المباراة:"الحمدلله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل، يجب نسيان هذه المباراة والنتيجة، أبارك لفريق الوصل هذا المستوى والفوز".

وأضاف:"أمامنا لقاء صعب وفترة الاعداد قصيرة، يجب أن يكون تركيزنا كبير في المباراة لأننا نحتاج نقاطها".

وأوضح:" مباريات الأمتار الأخيرة دائما ما تكون صعبة، فخور بجميع اللاعبين وثقتي لاتزال كبيرة بهم بأنهم قادرون على تحقيق الهدف الحالي".

وتابع:"لن نهضم ما قدمه اللاعبين منذ بداية الدوري، وردة فعلهم بالعودة مرتين للمباراة تعطينا التفاؤل".

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت أول أهداف الشارقة، ليتقدم فابيو دي ليما للوصل في الدقيقة 39، ثم يتعادل علي محمد خميس في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 73 استرد علي صالح علي التقدم للوصل، قبل أن يعادل إيجور كورونادو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ولكن بعد طرد شاهين عبد الرحمن لاعب الشارقة في الدقيقة 88، عاد دي ليما واقتنص هدف الفوز في الدقيقة 94.

يذكر أنها الخسارة الأولى للشارقة بعد 23 جولة بلا هزيمة هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين.