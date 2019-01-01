مدرب الريان: لن أستمر مع الريان الموسم المقبل

مدرب الريان يعلن رحيله عن الريان القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف البرازيلي سوزا، مدرب فريق نادي الريان القطري، عن أن الموسم الحالي هو موسمه الأخير مع الريان وسيرحل عن الفريق.

سوزا قال خلال تصريحات صحفية: "الوضع في الفريق أصبح الآن سيئًا، بعد الخروج من البطولة الآسيوية ثم كأس الأمير، بالإضافة لضياع الدوري".

المدرب البرازيلي تابع: "لن أكون مدرب الريان الموسم المقبل، وسيكون هناك مدربًا آخر".

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سوزا أردف: "أعمل في الريان منذ 2009، وقد أعود للإشراف على فريق تحت 23 عامًا، أو تولي تدريب فريق 17 عامًا".

جاء ذلك بعد خروج الريان من نصف نهائي كأس أمير قطر، على يد فريق نادي السد.