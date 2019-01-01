مدرب الريان: كل لاعبي الفريق قادرين على التسجيل وواثق من التأهل في المجموعات

حديث مدرب الريان بعد تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد بولنت المدير الفني لنادي الريان القطري، سعادته بتأهل فريقه إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك على حساب فريقه سايبا الإيراني.

وحجز الرهيب مقعده في البطولة الآسيوية، بثلاثة أهداف مقابل هدف على سايبا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وقال بولنت في تصريحات عقبت اللقاء: " أبارك لرئيس النادي وللجماهير على التأهل، أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة، والقادم سيكون أفضل للريان".

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

وواصل: " البداية كانت بهدف لفريق سايبا من لمسة يد، وهذا جعل معنويات الفريق تنخفض، ولكن قمنا بتغير طريقة اللعب ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف".

وتابع: " في الوقت الحالي أصبح كل اللاعبين قادرين على التسجيل، وبالنسبة لدور المجموعات سنقدم اداء يليق باسم نادي الريان وباسم دولة قطر التي نمثلها في هذه البطولة".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لدي ثقة كبيرة، في الفريق في تحقيق التأهل لدور الـ 16 على الرغم من صعوبة المجموعة التي يلعب فيها الريان".