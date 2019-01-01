مدرب الريان: العربي كان خصماً عنيداً ونتطلع للعب على ملعب الوكرة

المدير الفني لنادي الريان عينه على نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى سوزا، المدير الفني لنادي الريان سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الأمير، على حساب العربي، مشيراً إلى أن فريقه استحق الفوز.

وحسم الرهيب تأهله إلى نصف نهائي البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "اللقاء كان صعباً للغاية، كنا نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً وعنيداً، لهذا لعبنا بكامل تركيزنا، ولم نستسلم أبداً".

وتابع: "استحقينا اليوم تأهلنا إلى نصف النهائي، ولكن علينا التركيز في المباراة القادمة لأنها ستكون أصعب، لدينا طموحات كبيرة، نتطلع للعب على ملعب الوكرة في النهائي".

وواصل: "حارسنا فهد يونس اليوم، قدم أداءً رائعاً لقد كان من الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز، هو مستقبل حراسة الريان والمنتخب القطري فهو يمتلك إمكانيات كبير".

🔘 مواجهات نصف نهائي كأس أمير قطر 🏆🇶🇦



السد 🆚 الريان

الدحيل 🆚 السيلية pic.twitter.com/EAMMRg4w8o — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

الجدير بالذكر ان الريان سيواجه السد في نصف نهائي كأس الأمير، بينما السيلية مع الدحيل في نصف النهائي الآخر.