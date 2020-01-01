مدرب الرجاء: الإجهاد سبب خسارتنا وأهنئ الزمالك على التأهل

جمال السلامي يتحدث عن سبب خسارة الرجاء أمام الزمالك.

أكد جمال السلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أن فريقه استطاع السيطرة على مجريات مباراة الزمالك، ولكن لاعبيه عانوا من الإجهاد في نهاية المباراة، وهو ما أدى للخسارة.

الزمالك نجح في الفوز على الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

السلامي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "يجب علينا أن نشيد بأداء لاعبي الرجاء، وكنا مسيطرين على مجريات المباراة، ولكن عانينا الإجهاد في النهاية".

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مدرب الرجاء تابع: "الزمالك سيطر في النهاية علينا، وكانوا أفضل منا خلال آخر نصف ساعة من المباراة، واستطاعوا التسجيل وتحقيق الفوز علينا".

واختتم جمال السلامي تصريحاته قائلًا: "أوجه التهاني للاعبي الزمالك على فوزهم بالمباراة، وأشكر جمهور فريقنا على تشجيعهم لنا، لأنهم كانوا يعلمون المجهود الذي قدمه لاعبي الفريق".

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له 27 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.