مدرب الدحيل: مواجهة كأس الأمير إعداد جيد لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

لموشي يتحدث عن الاستعداد للقاء الأهلي بكأس العالم للأندية

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري، على أن مواجهة فريقه أمام الأهلي القطري، بدور الـ16 ضمن منافسات كأس أمير قطر، ستكون إعداد جيد لمواجهة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

الأهلي سيواجه الدحيل في دور الربع نهائي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك بعد القرعة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السويسرية زيورخ.

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وأشار لموشي خلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "مواجهة الأهلي في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر، مهمة جدًا بالنسبة لنا، والفريق سيستعد خلالها لمواجهة الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية".

وتحدث لموشي عن إعارة التونسي يوسف المساكني إلى العربي القطري، حيث قال: "الأفضل للدحيل وليوسف المساكني هو أن يبحث الأخير عن تجربة جديدة ليبرز إمكانياته".

العربي القطري أعلن خلال الساعات الماضية، عن التعاقد مع المساكني من صفوف الدحيل، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، وذلك ليحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

ومن المقرر أن تقام كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث صعد الدحيل إلى ربع النهائي، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي.