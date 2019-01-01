مدرب الدحيل: لست قلقاً من فترة التوقف الطويلة للدوري لهذا السبب

مدرب الدحيل يتحدث قبل عودة فريقه لمنافسات دوري نجوم قطر من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد روي فاريا، المدير الفني لنادي الدحيل علي ثقته في لاعبي فريقه، مشيراً إلى أنه ليس قلقاً من فترة التوقف الطويلة لدوري نجوم قطر، والتي كانت بسبب كأس آسيا والتي حصل العنابي على لقبها.

ويستضيف الدحيل، نظيره السيلية مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 16 من دوري نجوم قطر، على ملعب عبد الله بن خليفة.

إن صح التعبير هذا اللاعب يمتلك في قدمه اليمنى scope 8 🧐🎯

🇩🇰 الدنماركي -الأنيق- يكمل اليوم عامه الـ 27 🎂🎇 pic.twitter.com/9IKWWzN8D1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن نستعد لهذه المباراة بشكل جيد، خاصة أننا سنواجه فريقاً لديه جهاز فني مستقر لفترة طويلة، ولديهم لاعبون جيدون، ولكن نحن جاهزون لحصد نقاط المباراة الثلاث".

وواصل: "نقوم بدراسة الخصم، ومشاهدة أكثر من مباراة له أمام فرق مختلفة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، نحن نعمل بقوة مع اللاعبين العائدين من كأس آسيا من اجل إيصال لهم كل ما عملناه خلال الفترة الماضية".

وتابع: "لست قلقاً من تراجع الأداء عقب فترة التوقف الكبيرة، فهي كانت للأندية كافة وليست لنا فقط، كما أننا عملنا بشكل جيد خلال تلك الفترة وسنحاول الظهور بالشكل المطلوب".

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الجدير بالذكر ان الدحيل يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن السد المتصدر.