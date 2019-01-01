مدرب الدحيل بعد الفوز على السيليلة: قلت للاعبين مبروك ويجب أن نركز على القادم

روي فاريا يتحدث عن انتصار الدحيل على السيلية وتأثير ذلك على المرحلة المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال روي فاريا المدير الفني لنادي الدحيل القطري إنه سعيد بتحقيق الانتصار اليوم على حساب السيلية، كما هنأ لاعبيه على ذلك.

وكان الدحيل قد حقق فوزًا هامًا على حساب السيلية بهدف مقابل لا شيء سجله النجم الدولي المغربي ولاعب غرناطة سابقًا يوسف العربي.

وعقب المباراة هنأ فاريا لاعبيه، ولكنه شدد عليهم أن الأهم الآن هو التركيز على المرحلة المقبلة من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

المدرب روي فاريا في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب نهاية المباراة: قلت للاعبين مبروك بعد نهاية المباراة وأنا أعلم أن العودة بعد التوقف الطويل لن تكون سهلة.#الدحيل#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/Or3Va0yhXi

— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وقال فاريا: "أعلم أن العودة بعد التوقف الطويل لن تكون سهلة، ولكن علينا أن نحاول رفع النسق في كل مباراة حتى نستمر في تقديم أداء ونتائج إيجابية"

وكان الدحيل قد خطف صدارة الدوري القطري مؤقتًا من نادي السد بفارق نقطة واحدة، في انتظار أن يلعب السد مباراته في الأسبوع السادس عشر.

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يذكر أن الدحيل سيلعب الجولة المقبلة أمام نادي الغرافة، في مباراة صعبة سيحتاج للانتصار فيها من أجل مواصلة الصراع على صدارة الدوري.