النتائج المباشرة
دوري الخليج العربي

مدرب الجزيرة: سنظهر بشكل جيد امام الإمارات ولن أقبل بأقل من الفوز

آخر تحديث
التعليقات()
Twitter
المدير الفني للجزيرة يعد جماهيره بإصلاح الوضع عن مباراة الوحدة الأخيرة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد داميان هيرتوج، المدير الفني لنادي الجزيرة على ثقته في لاعبي فريقه في تقديم أفضل ما لديهم، خلال مباراتهم مع الإمارات.

ويلعب الجزيرة مع الإمارات، يوم غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال هيرتوج في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في اعتقادي أن فريقي سيظهر بشكل أفضل أمام الإمارات، أفضل مما كان عليه في المباراة الأخيرة امام الوحدة".

وواصل: "ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة الماضية أمام الوحدة، وكما ذكرت سابقاً أن هذا غير مقبول، فوزنا في الغد سيمنح اللاعبين الثقة لمتابعة الانتصارات في المباريات القادمة".

اختيارات المحررين

وتابع: "نعلم جيداً أهمية المباراة، بعدما خسرنا في مباراتين متتاليتين، لا بد من الفوز لحجز مقعداً في البطولة الآسيوية، لن نرضي بأقل من الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أرجو أن يستغل اللاعبون كل الفرص، لأننا بحاجة إلى استعادة نغمة الانتصارات في هذ الوقت الهام من الدوري".

الجدير بالذكر أن الجزيرة يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوحدة والعين أصحاب المركزين الرابع والخامس.

إغلاق