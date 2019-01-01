مدرب التعاون يطور الشق الهجومي قبل استئناف الدوري

التعاون يسعى للحفاظ على أدائه في الموسم الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني للتعاون السعودي للتركيز في الوقت الحالي على تطوير الشق الهجومي خلال المباريات المقبلة.

ويرغب التعاون في احتلال مركز متقدم خلال الموسم الحالي بعد إنجازه الكبير في النسخة الماضية باحتلاله المركز الثالث بالإضافة لتحقيق لقب الكأس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سيرجيو يعمل حاليًا على تطوير النواحي الهجومية للسكري في التدريبات خلال الأيام الجارية.

ويستعد التعاون لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب انتهاء فترة التوقف الدولية في الوقت الحالي.

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ويواجه التعاون نظيره العدالة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر لها 13 سبتمبر الجاري.

وتعادل التعاون مع الحزم في الجولة الأولى إيجابيًا بهدف لكل فريق، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.