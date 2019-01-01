مدرب التعاون يدرب اللاعبين على ركلات الترجيح قبل مواجهة الهلال

مواجهة قوية بين التعاون والهلال في كأس الملك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خاض فريق التعاون مرانه الأخير اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال غدًا الجمعة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه التعاون نظيره الهلال، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وعينه على الصعود للنهائي من أجل السير قدمًا نحو اللقب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني للتعاون قاد التدريبات بحماس كبير.

وأصر مانويل على التأكيد بخوض تدريبات خاصة على ركلات الترجيح تحسبًا لذهاب المباراة إليها في حالة التعادل أمام الهلال.

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وشهدت التدريبات أيضًا بعض الخطط التكتيكية من أجل فك شفرة الدفاعات الهلالية في لقاء الغد، وتدربوا أيضًا على التسديد من خارج المرمى.

نادي #الاتفاق يواصل تدريباته المسائية 👌



💡 جدير بالذكر أن الاستحقاق القادم لنادي @Ettifaq سيكون أمام #الهلال يوم 11/5في إطار بطولة @SPL



( 📸 : @Ettifaq ) pic.twitter.com/qiUH5Ds9H1

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019