مدرب التعاون وحمد الله وجماهير الاتحاد الأفضل في الجولة الـ28 بالدوري السعودي

المدير الفني لنادي التعاون يحصد هذه الجائزة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن قائمة الأفضل في الجولة الـ28 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي على المدير البرتغالي بيدرو مانويل مدرب نادي التعاون جائزة أفضل مدرب للجولة الـ 28.

صنع فريقا لا يقهر🌟

معدنه الذهب الخالص😍

الأجمل أنه من تلاميذ مورينيو النجباء🏆

رحبوا معنا بأفضل مدرب في الجولة الثامنة والعشرين بيدرو إيمانويل 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/8ZEWQhwiwd — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وحصل المهاجم المغربي على جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله، أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور نادي الاتحاد.

المدير الفني لنادي التعاون يحصد هذه الجائزة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم، وذلك عقب قيادة فريقه لتحقيق فوزًا رائعًا على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف.

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على الجانب الأخر، وقع الاختيار على المهاجم المغربي عقب تألقه في قيادة النصر لتحقيق الفوز لفريقه على الفتح بخماسية نظيفة، حث تمكن من تسجيل هدفين، وصناعة هدفين آخرين، ليحقق الجائزة للمرة الخامسة له في الدوري.