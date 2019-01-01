مدرب التعاون: احترامنا للهلال سبب الفوز الكبير

بيدرو إيمانويل يكشف سبب الفوز على الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، على أن احترام المنافس هو سبب الفوز على الهلال الكبير والتأهل لنهائي كأس الملك.

إيمانويل قال خلال تصريحات عقب المباراة: "الفوز على الهلال على أرضه ووسط جماهيره، ترجمة للعمل الجيد الذي قام به الفريق الفترة الماضية".

مدرب التعاون تابع: "وضعنا خطة مناسبة للفوز على المنافس، واحترمناه بشكل كبير، وأشكر اللاعبين على تنفيذ الخطة وتحقيق الفوز".

بيدرو إيمانويل أردف: "أعتقد أن الهلال تأثر بسبب كثرة مشاركاته وتعدد البطولات، وهو يمتلك أفضل العناصر".

واختتم إيمانويل تصريحاته قائلًا: "سنلعب مباراة مهمة أمام الهلال يوم الأثنين المقبل، هدفنا الفوز فيها للمنافسة بقوة على المركز الثالث".

التعاون حقق فوزًا كبيرًا على التعاون بخمسة أهداف دون رد، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب محيط الرعب.