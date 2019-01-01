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دوري أبطال أفريقيا

مدرب الترجي السابق يدافع عن جهاد جريشة

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نبيل معلول يتحدث عن جهاد جريشة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد نبيل معلول، المدير الفني لفريق نادي الترجي التونسي السابق، على أن الحكم المصري جهاد جريشة، يمتلك شخصية قوية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أصدر قرارًا ضد جريشة، بإيقافه 6 أشهر، بداعي سوء المستوى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي.

معلول قال خلال تصريحات عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "الاتحاد الإفريقي أدراد إرضاء كافة الأطراف ونفس الأمر حدث مع الحكم الجزائري الموسم الماضي".

مدرب الترجي السابق تابع: "هناك حسابات كثيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتم عن طريقها اتخاذ قرارات".

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واختتم نبيل معلول تصريحاته قائلًا: "عند تجريب شيء جديد، يجب تجريبه في دور المجموعات، وليس في المباراة النهائية، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد".

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قرار الاتحاد الإفريقي بإيقاف جريشة، جاء بعد اعتراض نادي الوداد البيضاوي على بعض القرارات، واتهامه بسوء المستوى وعدم استخدام تقنية الـ"VAR" لتحقيق العدالة.

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