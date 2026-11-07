حسم الجدل تمامًا .. رد سريع من وكيل كونتي على أنباء تدريبه للأهلي

هل ينتقل الإيطالي إلى دوري روشن؟
كشف فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال أنطونيو كونتي، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، حول تولي الإيطالي لمهمة تدريب الأهلي بعد فترة التوقف الدولي.
الأوضاع متوترة حاليًا في الأهلي، بسبب تخبط النتائج تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش، مما جعل التكهنات تظهر حول استهداف إدارة الراقي لعدة أسماء من أجل استبداله.
ماذا حدث؟
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء أمس الجمعة، عن 3 خيارات تدريبية على طاولة إدارة الأهلي؛ وهم: الثنائي الإيطالي أنطونيو كونتي وتياجو موتا والألماني أولي فيرنر.
وأوضحت الصحيفة أن المطالب المالية الكبيرة لكونتي؛ تعرقل إمكانية تعاقد الأهلي معه، لخلافة بوسيتش على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.
رد وكيل كونتي
ومن جانبه قال وكيل المدرب الإيطالي في تصريحات خاصة لموقع "winwin":"كل الأنباء التي انتشرت غير صحيحة".
وبذلك يتم استبعاد اسم مدرب نابولي وتوتنهام وإنتر وتشيلسي السابق من النقاش الدائر حول الاسم العالمي الذي يستعد القدوم إلى دوري روشن من بوابة الأهلي.
من الأقرب لخلافة بوسيتش؟
صحيفة "الشرق الأوسط" قالت إن موتا هو الأقرب في الوقت الحالي لقيادة الأهلي، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.
موتا البالغ من العمر 44 سنة، دخل عالم التدريب عام 2018، بقيادة فريق الشباب تحت 19 عامًا بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ قبل أن يشرف على أندية "جنوى، سبيزيا، بولونيا ويوفنتوس"، في إيطاليا.
وحقق موتا أفضل نتائجه التدريبية مع بولونيا، عندما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي للنادي؛ ولكنه لم ينجح في تكرار التجربة الإيجابية مع يوفنتوس بعد ذلك، لتتم إقالته في مارس 2025 رسميًا، بعد 9 أشهر من توليه المهمة.
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
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