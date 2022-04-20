مدرب الأهلي يعرض خدماته للتجسس على السعودية!

عرض الأوروجوياني روبرت سيبولدي؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي خدماته على مسؤولي المنتخب المكسيكي، من أجل مساعدته في مباراة السعودية، بمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

المنتخب السعودي وصل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ليقع في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا.

كيف عرض سيبولدي خدماته على المكسيك؟

أشارت صحيفة "soyfutbol" المكسيكية، إلى أن المدرب سيبولدي قدم طلبًا إلى منتخب المكسيك، وذلك من أجل مساعدته أمام المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

الصحيفة أكدت على أن سيبولدي الذي يحمل الجنسية المكسيكية، قام بعرض خدماته على منتخب بلده الثاني، ليسهل مهمته في مباراة السعودية بالمونديال.

سيبولدي يدرب فريق الأهلي، الذي يمتلك ما لا يقل عن 6 لاعبين في صفوف المنتخب السعودي، يقوم الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر باستدعائهم.

لماذا يريد سيبولدي مساعدة المكسيك أمام السعودية؟

بالرغم من أن سيبولدي يمتلك الجنسية الأوروجويانية، إلا أنه يمتلك أيضًا الجنسية المكسيكة، نظرًا لتواجده في المكسيك طوال مسيرته كمدرب.

ولم يسبق لروبرت وأن قام بتدريب فريقًا خارج المكسيك، لتكون تجربته مع الأهلي هي الأولى خارج حدود بلاده.

سيبولدي يمتلك خبرة رائعة بتدريب فريق نادي الأهلي، حيث يمتلك في فريقه 6 لاعبين بصفوف الأخضر، بالإضافة إلى مواجهة باقي اللاعبين في أندية أخرى بالدوري السعودي للمحترفين.

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