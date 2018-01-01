النتائج المباشرة
الانتقالات

مدرب الاتحاد يقرر إبعاد فواز القرني من التشكيل الأساسي

التعليقات()
الكرواتي بيليتش يطلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أصبح فواز القرني، حارس مرمى فريق اتحاد جدة، قريبًا من الجلوس على مقاعد البدلاء للنمور خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن المدرب الكرواتي سلافان بيليتش، المدير الفني للاتحاد، طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بيليتش يفكر في إبعاد فواز القرني من التشكيلة الأساسية، ليكون على مقاعد البدلاء، بعد التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

اختيارات المحررين

المدرب الكرواتي قرر الإبقاء على البرازيلي رومارينهو، بالإضافة إلى كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، على أن يرحل باقي الأجانب.

ومن المقرر أن يخضع الإيفواري روجيه اسيليه إلى فحص طبي، استعدادًا للانضمام لفريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قادمًا من فريق يانج بويز السويسري.

الموضوع التالي:
محمد هاني: الأهلي هو من صنع أسمائنا وأنا لا أفكر في الاحتراف
الموضوع التالي:
ساها: زيدان هو الشخص المناسب لمانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
بيليتش يمهد لاستبعاد القرني وثلاثي أجنبي فقط باقٍ في الاتحاد
الموضوع التالي:
إكرامي: خسارة أفريقيا هز ثقتنا والأهلي يفتقد شخصية تريكة وبركات
الموضوع التالي:
جويدي يناقش إقالته من الأهلي ويطلب بديلًا لعبد الله السعيد
إغلاق