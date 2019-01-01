مدرب الإسماعيلي: نجحنا في استغلال ضغط الأهلي ونلعب لصالحنا فقط

الإسماعيلي تعادل مع الأهلي وأهدى الزمالك هدية في المنافسة على القمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد محمود جابر، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن فريقه نجح في استغلال الضغط الذي يعاني منه الأهلي في الفترة الأخيرة، وتعادل معه.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي، مساء اليوم بهدف لكل فريق في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري.

وقال جابر في تصريحات عقبت اللقاء: "الفريق يتطور ويتحسن أدائه بشكل كبير، وهذا ما ظهر بوضوح في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأردف: "هذا ليس ما نريده فقط، وإنما نسعى لمزيد من التحسن، فنحن نسعى إلى تحسين مركزنا قبل نهاية الدوري".

وتابع: "لعبنا أمام الأهلي بشكل رائع وخلقنا أكثر من فرصة، ونجحنا في استغلال الضغط الذي يمر به الأهلي في الفترة الحالية".

نهاية المباراة



تعادل مثير على ملعب برج العرب 🔥

الاهلي تقدم في الدقيقة 73 بهدف لوليد أزارو ⚽️

وتعادل الدراويش بهدف لكريم بامبو في الدقيقة 84 ⚽️ pic.twitter.com/FbUABeiw85 — جول مصر (@goaleg) May 22, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نلعب لصالحنا فقط، وما يهمنا إرضاء جمهور الإسماعيلي وإسعادهم، فبعد فترة من تراجع النتائج، نتمنى أن نقدم أداء يرضي الجمهور".

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع من جدول الدوري برصيد، 42 نقطة، ويستعد لمواجهة الجونة في الجولة القادمة من البطولة.