مدرب الإسماعيلي: الوصول للمربع الذهبي في الدوري سهل وكأس مصر الأقرب لنا

سعفان الصغير يعتقد أن فريقه قادر على إنهاء الدوري ضمن الأربعة الأوائل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن وصول فريقه إلى المربع الذهبي بالدوري المصري هذا الموسم ليس صعباً.

ويحتل الدراويش المركز الثامن من جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعد لعب 19 مباراة وبفارق ثمان نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع بعد لعب 24 مباراة.

وقال الصغير في تصريحات إذاعية: "الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم سهلاً، لتقارب النقاط بين الفرق بالرغم من صعوبة الدوري".

وواصل: "لا أقصد منافسة الأهلي والزمالك وبيراميدز، بل نريد التواجد معهم ضمن الأربعة الأوائل، فوزنا في المباراة القادمة سيجعلنا نصل إلى النقطة 30 ونقترب أكثر من المركز الخامس".

محمود علاء خارج مواجهة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي اليوم بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن من إصابة العضلة الضامة ✖️ pic.twitter.com/3ggBOGkL1c — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

وأكمل: "فرصتنا في كأس مصر قوية أيضاً، تعتبر البطولة الأقرب لنا بنسبة 90%".

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش، يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر المسابقة.